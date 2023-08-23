В Астрахани из-за гибели ребенка возбудили уголовное дело в отношении директора аквапарка

Как пишет агентство «РИА Новости» , в Астрахани возбуждено дело против директора аквапарка после гибели четырехлетнего ребенка. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Об инциденте, произошедшем 22 августа, стало известно благодаря СУСК России по Астраханской области. Сообщается, что ребенок утонул на территории развлекательного комплекса. По предварительным данным, мальчик скатился с горки в бассейн, который превышал его рост, и не смог самостоятельно выплыть.

Подозреваемый не отреагировал оперативно на происшествие в воде и нарушил требования государственного стандарта безопасности. Последний гласит о том, что во время работы водного аттракциона рядом должен постоянно находиться наблюдатель или инструктор.