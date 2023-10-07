В АТОР рассказали о россиянах, застрявших в Израиле из-за начавшейся войны

Напомним, в настоящее время улететь из Израиля невозможно, все аэропорты страны закрыты из-за нападения военного крыла движения ХАМАС. Сейчас на территории государства официально находится порядка 100 туристов из РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом там отметили, что точное количество российских путешественников, пожелавших отправиться в Израиль самостоятельно и без услуг турагентств, пока неизвестно.

В свою очередь, как сообщили в посольстве РФ в Тель-Авиве, в дипмиссии нет сведений о пострадавших в результате военных действий граждан России.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата.