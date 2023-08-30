В Азове мужчину, прыгавшего по деревьям, спасли сотрудники МЧС

Как сообщает агентство «РИА Новости» , сотрудникам МЧС удалось спасти мужчину, который забрался на деревья и прыгал по ним. Он сорвался вниз, но приземлился на растянутое одеяло. Информацией об этом поделились в ГУМЧС России по региону.

Стало известно, что в Азове Ростовской области мужчина решил залезть на дерево во дворе одного из жилых домов. Однако соседи вовремя заметили это и вызвали МЧС, чтобы тот не успел по неосторожности нанести себе увечья.

Спасатели попытались достать любителя высоты при помощи автолестницы, но он отказался от такой возможности, ловко перепрыгнув на соседнее дерево. Вовремя натянутое одеяло оказалось как нельзя кстати, ведь мужчина приземлился именно на него, когда сила притяжения оказалась сильнее. На данный момент известно, что его госпитализировали.