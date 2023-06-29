В Багдаде протестующие потребовали выслать шведского посла после сожжения Корана

После акции с сожжением Корана группа иракцев в Багдаде ворвалась в посольство Швеции и потребовала выслать посла. Подробности рассказало ТАСС .

По данным издания, 29 июня около здания посольства собрались протестующие, которые смогли сломать ворота и проникнуть на территорию представительства. Волну недовольства вызвала акция, которую провели накануне в Стокгольме, ее частью стало сожжение копии священной для мусульман книги. Какой ущерб нанесли активисты посольству, пока неизвестно.

Сообщается, что участники митинга требовали выстлать из Ирака посла Швеции в качестве знака протеста против осквернения святыни.