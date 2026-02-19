В Балашихе брошены все силы на борьбу со снегопадом

Подмосковье вновь оказалось во власти циклона: синоптики предупредили, что 19 февраля ожидается сильный снегопад, метель и порывы ветра до 17 метров в секунду, а на дорогах возможны снежные заносы. В связи с ухудшением погоды коммунальные службы Балашихи переведены на усиленный режим работы, передает REGIONS.

Отмечается, что снегоуборочная техника вышла на основные магистрали города с раннего утра. Дворники и сотрудники управляющих компаний чистят дороги во дворах и на улицах. Всего задействовано более тысячи рабочих, которые расчищают входные группы, подходы к социальным объектам и подъезды к многоквартирным домам.

Глава Балашихи Сергей Юров лично проконтролировал ситуацию и заявил, что все силы брошены на обеспечение безопасного проезда и прохода.

В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а по возможности вообще отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам следует быть осторожными, обходить деревья и неустойчивые конструкции.

