Противоснежный патруль: коммунальщики в Красногорске борются с последствиями циклона

Балканский циклон, накрывший Московскую область, проверяет на прочность коммунальные службы Красногорска. Синоптики предупреждают: сугробы будут расти, а ситуация на дорогах может ухудшиться. Но город не сдается — противоснежный патруль работает в усиленном режиме, отмечает REGIONS.

Дорожники и дворники круглосуточно расчищают проезжую часть, тротуары и подходы к социальным объектам. Чтобы не допустить гололеда, покрытие посыпают пескосоляной смесью.

В борьбе со стихией задействована вся имеющаяся спецтехника. Там, где машины не могут пройти, в ход идут лопаты — ручной труд остается незаменимым. Всего в округе на зимнее содержание мобилизовано почти 3,5 тыс. работников и более 300 единиц техники. Основная нагрузка легла на плечи сотрудников «Красногорской городской службы» (КГС).

КГС не только чистит, но и отчитывается о проделанной работе. В своем телеграм-канале служба ежедневно публикует фотографии и посты, подтверждающие решимость поддерживать чистоту и красоту округа.

По прогнозам, самым тяжелым днем станет четверг — циклон принесет максимальное количество осадков. К пятнице интенсивность снегопада должна снизиться.

Ранее сообщалось, что уборка снега в Московском регионе после снегопада ведется круглосуточно.