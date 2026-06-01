В микрорайоне Железнодорожный на пруду Коровка местные жители стали свидетелями жестокой сцены: чайка спланировала и осуществила хладнокровное нападение на голубя. Об этом сообщил Telegram-канал «Железнодорожный Life».

По словам очевидцев, птица действовала как настоящий хищник: схватила голубя на берегу, подняла в воздух, перенесла на середину водоема и сбросила в воду. После этого чайка методично добивала жертву клювом, не давая взлететь, пока та не захлебнулась. Затем хищница улетела с тушкой.

«Это настоящий шок: на Коровке чайка специально утопила голубя, а потом улетела с тушкой — видимо, обедать», — поделились впечатлениями очевидцы.

Зоолог Павел Айгишев пояснил REGIONS, что подобное поведение для чаек абсолютно естественно, особенно в условиях мегаполиса. Он отметил, что эти птицы всеядны и крайне агрессивны, а топить добычу в воде — их излюбленная тактика: в водоеме голубь теряет способность сопротивляться и взлетать.

Специалист добавил, что из-за ограниченной кормовой базы в городах чайки все чаще переключаются на охоту за другими пернатыми, и менее маневренные голуби становятся для них основным источником белка. Так «морские гости» постепенно превращаются в воздушных санитаров и опасных охотников подмосковных парков.