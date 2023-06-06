В Балашихе открыли мемориальную доску в честь участника спецоперации

Мемориал, посвященный участнику СВО на Украине Виктору Петрову, открыли в деревне Пуршево в Балашихе. Установить ее решили на доме № 25 на Новослободской улице, где военнослужащий проживал со своей семьей.

Петров Виктор Владимирович — боец с опытом, ранее проходил службу в Киргизии. В октябре 2022 года мужчину мобилизовали, перед отправкой в зону проведения СВО, прошел обучение в военной части в Серпухове. После прохождения подготовки Виктора распределили в Луганскую народную республику, где он будучи командиром разведроты выполнял боевые задания. Выполняя свой воинский долг, Виктор Петров погиб. На момент смерти он был младшим сержантом.

Президент Российской Федерации подписал указ о награждении Виктора Петрова Орденом Мужества посмертно. Такая высокая награда присвоена военнослужащему за отвагу, мужество и его заслуги перед всей странной, проявленные на передовой.

У бойца осталась жена, с которой он был в браке 17 лет, и двое детей.

Виктора Владимировича Петрова похоронили Пуршевском кладбище.