В Балашихе продолжается программа капитального ремонта образовательных учреждений

В этом учебном году открылись сразу четыре объекта после капитального ремонта, работы в которых велись в рамках Народной программы Единой России.

Одним из знаковых событий стало завершение масштабной реконструкции гимназии №1 им. А.В. Баландина. Сегодня учебный процесс в новых стенах оценили депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин и директор гимназии Анна Скоропупова.

«Школе более 50 лет, и за все это время капитального ремонта не было никогда. Преобразилось все пространство. На первом этаже мы создали современный пищеблок полного цикла. Появился новый актовый зал на 250 мест, которого раньше в планировке не было. Значительно увеличены площади учебных помещений, оборудованы современные раздевалки для начальной и старшей школы, открыты новый кабинет информатики, комната детских инициатив и учительская», — отметила директор.

Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин подчеркнул, что успех проекта стал возможен благодаря системной работе и активному участию общественности.

В 2026 году в программу по капитальному ремонту вошли еще четыре учреждения Балашихи: школа №18 в деревне Черное и три дошкольных отделения в микрорайонах Купавна, Павлино и Саввино. На всех объектах запланирована замена окон, инженерных сетей, кровли, обновление фасадов и благоустройство территорий. После ремонта учреждения получат современное оборудование.