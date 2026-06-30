Не везет в любви? Ученые нашли генетические особенности, связанные с риском расставания

Некоторые унаследованные генетические особенности могут слегка повышать или снижать вероятность расставания с партнером. Однако единственного «гена развода» не существует, а судьба отношений не предопределена биологией, пишет Daily Mail со ссылкой на работу социолога Рут Эвы Йоргенсен из Университета Осло.

Автор работы проанализировала геномы участников крупного норвежского исследования — матерей, отцов и детей. Команда наблюдателей использовала полигенные показатели, которые объединили влияние тысяч генетических вариантов, связанных с различными чертами и привычками.

Более устойчивые отношения чаще встречались у людей с генетической предрасположенностью к высокому уровню образования, лучшему субъективному самочувствию и более позднему рождению первого ребенка.

Небольшое повышение риска расставания было связано с вариантами, ассоциированными с курением, склонностью к риску и ранним началом половой жизни. Неожиданно генетическая склонность к невротизму оказалась связана с немного меньшей вероятностью разрыва.

Для проверки результатов ученые сравнивали братьев и сестер, которые росли в похожей среде, но унаследовали разные сочетания генов.

По оценке авторов, распространенные генетические варианты объясняли около 9% различий в уровне риска расставания у женщин и около 3% у мужчин. Йоргенсен подчеркивает, что намного большую роль по-прежнему играют жизненный опыт, окружение, партнер и решения самих людей.