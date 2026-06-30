Почему в жару с высокой влажностью становится особенно тяжело дышать и охлаждаться

Жара переносится намного тяжелее, когда воздух насыщен влагой. Именно поэтому 32 °C во влажном климате могут ощущаться хуже, чем 38 °C в сухой пустыне, пишет автор статьи на Forbes и биолог-онколог Виктория Форстер.

Организм поддерживает температуру около 37 °C главным образом с помощью потоотделения. Однако охлаждает тело не сам пот, а его испарение с поверхности кожи. При этом тепло уходит в окружающий воздух.

В сухую погоду влага испаряется быстро, поэтому человек может сохранять нормальную температуру даже при сильной жаре. Во влажном воздухе уже содержится много водяного пара, и пот остается на коже. Организм продолжает выделять его, но охлаждение работает все хуже.

Из-за этого сердце начинает биться чаще, а кровь активнее направляется к коже. Одновременно человек быстро теряет жидкость, что повышает риск обезвоживания, теплового истощения и теплового удара.

К опасным признакам относятся спутанность сознания, невнятная речь, судороги, потеря сознания и очень высокая температура тела. Кожа при этом может быть как горячей и сухой, так и покрытой потом.

При подозрении на тепловой удар человека необходимо немедленно перенести в прохладное место, начать охлаждение и вызвать экстренную помощь. Без лечения перегрев способен повредить мозг, сердце, почки и другие органы.