Жители Подмосковья воспользовались комплексной услугой «Защитники Отечества» почти 2,5 тыс. раз

Комплексной услугой «Защитники Отечества», размещенной на подмосковном портале госуслуг, воспользовались свыше 2,4 тыс. раз, она размещена в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга позволяет по одному заявлению получить до 17 услуг. Среди них — социальная карта жителя Подмосковья, компенсация расходов на ЖКУ, компенсация за телефон, льготное питание школьникам и так далее. Ее могут получить участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, военной службы и члены их семей, если они проживают на территории региона. Внедренные в услугу умные сервисы самостоятельно проверяют право заявителя на получение всех мер соцподдержки в составе комплексной услуги, автоматически заполняют сведения о детях и не только.

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