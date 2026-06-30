Почти 9 млн работников в столичном регионе пользуются электронными трудовыми книжками
В Москве и Подмосковье на электронные трудовые перешли 8,8 млн работников
Фото: [REGIONS/Владимир Ерастов]
В Москве и Подмосковье электронными трудовыми книжками пользуются порядка 8,8 млн работников. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России (СФР) по Москве и Московской области.
В ведомстве отметили, что с начала 2026 года в столичном регионе были оформлены электронные трудовые книжки более чем для 880 тыс. работающих жителей.
«Подавляющее большинство работающих граждан Московского региона оценили преимущества цифрового документа, и перешли на ЭТК. При этом бумажный вариант не теряет своей юридической силы. Его необходимо сохранять, поскольку он является источником сведений о переводах и увольнениях до 2020 года», — напомнил заместитель управляющего отделением Алексей Путин.
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