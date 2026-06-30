Почти 9 млн работников в столичном регионе пользуются электронными трудовыми книжками

«Подавляющее большинство работающих граждан Московского региона оценили преимущества цифрового документа, и перешли на ЭТК. При этом бумажный вариант не теряет своей юридической силы. Его необходимо сохранять, поскольку он является источником сведений о переводах и увольнениях до 2020 года», — напомнил заместитель управляющего отделением Алексей Путин.