В Ликино‑Дулеве Орехово-Зуевского округа возведут пристройку к лицею

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа продолжается строительство трехэтажной пристройки к зданию лицея на улице Степана Морозкина, она будет рассчитана на 550 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят за счет средств бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2027 года.

Специалисты ведут монолитные работы, они выполнены на 10%. В здании появятся блок начальной школы на 400 мест, кабинеты и специализированные классы для основной и старшей школы, спортзал, столовая. В основное здание можно будет попасть по переходу на уровне второго этажа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.