В ЖК «Живописный» Ленинского округа возведут новостройки

В Ленинском округе ГК «Гранель» продолжает возводить ЖК «Живописный», в жилом доме 2 ведется устройство монолитных конструкций четвертого этажа, а также каменная кладка наружных стен и внутренних перегородок. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В жилом доме 1 завершается кладка внутренних перегородок, выполняется отделка мест общего пользования, электромонтаж, устройство систем отопления, вентиляции, водопровода, канализации и индивидуального теплового пункта.

В рамках первой очереди на территории были построены четыре корпуса общей площадью 97 тыс. кв. м, они рассчитаны более чем на 1 тыс. квартир. Там также открыт детский сад на 130 мест. Во вторую очередь построят 16 восьмиэтажных домов, два детских сада, школу, поликлинику со станцией скорой медицинской помощи. На территории комплекса разместятся многоуровневые паркинги, магазины, кафе, салоны красоты и другие объекты сферы услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.