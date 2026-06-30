Бессмертие как тренд: почему стремление к экстремальному долголетию вызывает споры среди врачей

Стремление улучшить здоровье, работоспособность и продлить жизнь превратилось в новый тренд — хьюманмаксинг. Его сторонники отслеживают показатели организма, принимают добавки, соблюдают строгие диеты и испытывают на себе экспериментальные процедуры, пишет Fox News, ссылаясь на ряд эндокринологов и терапевтов.

В мягкой форме такой подход мало отличается от привычного здорового образа жизни. Он может включать полноценный сон, физическую активность, контроль питания и отказ от вредных привычек.

Однако некоторые энтузиасты идут намного дальше. Предприниматель Брайан Джонсон, например, измеряет сотни показателей здоровья, придерживается точно рассчитанного меню и принимает десятки добавок, пытаясь снизить свой биологический возраст. Сторонник биохакинга Дэйв Эспри заявлял, что рассчитывает прожить 180 лет.

Специалисты предупреждают: обещания радикально замедлить старение пока значительно опережают научные доказательства. Даже перспективные методы, показавшие результат в лаборатории, еще не доказали способность безопасно продлевать человеческую жизнь.

Особую опасность представляет самостоятельный прием тестостерона, гормона роста и других веществ без медицинских показаний. Он может привести к нарушениям гормонального баланса и сердечно-сосудистым осложнениям.

Эксперты советуют отделять пользу доказанных здоровых привычек от дорогостоящих экспериментов. Регулярное движение, сон и сбалансированное питание действительно поддерживают здоровье, но ни одна современная процедура пока не гарантирует резкого продления жизни.