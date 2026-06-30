Почему нам так приятно чесать комариные укусы, и чем это может быть опасно

Расчесывание укуса насекомого действительно усиливает зуд, отек и воспаление, хотя в первые секунды приносит облегчение. Причину этого эффекта выяснили ученые из Питтсбургского университета, пишет KSL News со ссылкой на исследование дерматолога Дэниела Каплана.

Во время эксперимента исследователи вызвали у мышей аллергическое раздражение кожи. Обычные животные расчесывали уши, после чего к месту повреждения устремлялось больше иммунных клеток, а отек усиливался.

Мышам из другой группы надели специальные защитные воротники, не позволявшие чесаться. Несмотря на зуд, воспаление у них оказалось значительно слабее.

Ученые выяснили, что расчесывание активирует болевые нервные клетки. Они выделяют вещество, которое дополнительно включает тучные клетки иммунной системы. В результате кожа получает сразу два воспалительных сигнала: от аллергена и от боли.

По словам Каплана, если не трогать обычный комариный укус, зуд часто проходит за несколько минут. После расчесывания он способен сохраняться гораздо дольше.

Для облегчения симптомов врач советует использовать средства против зуда, каламин, гидрокортизон или прохладные кремы с ментолом. Они временно переключают ощущения кожи на холод и помогают разорвать цикл «зуд — расчесывание — новый зуд».