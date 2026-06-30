Родители могут уделять сыновьям и дочерям примерно одинаково много внимания, но сам характер заботы заметно различается. Девочки чаще получают советы об отношениях, дополнительную защиту и финансовую поддержку, а мальчиков активнее приучают к конкуренции, спорту и практическим навыкам, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Human Nature.

Аспирант Техасского университета в Остине Сид Дуган, изучающий эволюционную психологию, и его коллеги опросили 105 взрослых об их детстве. Ученые оценили 73 вида родительского поведения, объединив их в 13 категорий.

Оказалось, что матери чаще обсуждали с дочерьми свидания и отношения, оказывали эмоциональную поддержку и давали жизненные советы. Отцы больше занимались с сыновьями спортом и обучали их механическим и бытовым навыкам. При этом помощь с образованием и выбором профессии дети обоих полов получали примерно в равной степени.

Авторы предполагают, что различия могли сформироваться в ходе эволюции, когда мужчинам и женщинам приходилось решать разные задачи. Мальчиков готовили к физической конкуренции, охоте и борьбе за статус, а девочек — к более осторожному выбору партнера.

Однако работа не доказывает, что такие привычки напрямую влияют на характер во взрослом возрасте. Кроме того, выборка была небольшой и состояла преимущественно из белых американцев из пригородов, поэтому результаты еще предстоит проверить на более разнообразных группах.