Базовый стандарт МФО: как новые правила защитят заемщиков от скрытых услуг

С 1 июля начинает действовать новая редакция базового стандарта для микрофинансовых организаций (МФО). Это масштабное обновление правил игры на рынке микрозаймов, которое призвано повысить прозрачность, защитить уязвимые категории заемщиков и сделать работу МФО более цивилизованной. Юрист Елена Рудакова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что изменится в сфере микрозаймов.

По ее словам, с 1 июля 2026 года вступает в силу новый базовый стандарт Банка России для микрофинансовых организаций.

«Теперь МФО обязаны честно и понятно раскрывать условия займа, им запрещено проставлять за человека согласие на дополнительные услуги (страховки, подписки, платные сервисы) и прятать риски, выделяя только самые привлекательные параметры договора. Стандарт обязывает на всех этапах выдавать заемщику полную информацию о допуслуге, ее поставщике, праве отказаться и влиянии отказа на условия займа», — сказала она.

Эксперт объяснила, что микрозайм больше не должен незаметно обрастать платными «допами». Согласие на любую дополнительную услугу теперь нужно выражать лично и осознанно, а не через заранее поставленную галочку.

«МФО не смогут использовать сложные для понимания формулировки, которые могут ввести в заблуждение о сути услуги или согласия на ее покупку, например, двойное отрицание», — сообщила Русакова.

С 1 июля в России вступит в силу новый порядок регистрации сделок с недвижимостью. Теперь оформить продажу, покупку или дарение квартиры в ряде случаев можно будет полностью дистанционно — без визита в МФЦ и получения усиленной электронной подписи. Однако вместе с удобством появляются и новые вопросы, которые связаны с безопасностью.