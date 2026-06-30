В Щелково построят новый бассейн на смену тому, где тренировались Гагарин и Титов

В поселке Монино Щелковского округа ведется строительство нового плавательного комплекса, который станет заменой бассейну, где в 1960-е годы занимались космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Работы планируют завершить в 2026 году, строительная готовность объекта достигла 52%. Работы проходят в рамках областной государственной программы.

После закрытия академии в 2011 году бассейн перестал работать, старое здание снесли. На его месте появится современное двухэтажное сооружение площадью более 2,4 тыс. кв. м. В основном помещении появятся бассейн на 400 кв. м с шестью дорожками, зал для «сухого плавания», вспомогательные помещения для спортсменов и тренеров. Одновременно в комплексе смогут заниматься до 64 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.