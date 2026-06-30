В Коломне вынесли приговор по делу о покушении на убийство автомеханика

Коломенский городской суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на убийство автомеханика, которое возбудили в отношении местного жителя - его признали виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в октябре 2025 года в ходе ссоры с автомехаником из-за отказа последнего устранять недостатки в ремонте автомобиля мужчина произвел в него три прицельных выстрела из пистолета. Потерпевшему удалось спрятаться за дверью автомобиля и оказать сопротивление. Подсудимого задержали, в его доме полицейские нашли незаконно приобретенные самодельные патроны и порох.

Виновного приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.