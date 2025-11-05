В Башкирии подросток лишился зрения после игры с пневматическим пистолетом

В Стерлитамаке 13-летний школьник получил тяжелое ранение глаза во время игры с пневматическим пистолетом. Об этом сообщает « Газета.ру » со ссылкой на Mash Batash.

Инцидент произошел на улице Лазурной. Подросток вместе с друзьями рассматривал пневматическое оружие, когда один из участников случайно нажал на курок. Пуля попала мальчику в глаз.

Ребенка доставили в местную больницу, после чего перевезли в Уфу для проведения операции. Врачи пока не смогли извлечь пулю и оценивают состояние школьника как тяжелое. По данным медиков, прогноз относительно сохранения зрения остается неопределенным.

Местные следователи начали проверку обстоятельств произошедшего. Устанавливается, кому принадлежал пистолет и были ли к нему допущены несовершеннолетние.

Ранее похожий случай произошел в Ленинградской области, где женщина, стреляя из пневматики по бездомным животным, случайно ранила школьницу. Девочка получила травму головы и была госпитализирована.

