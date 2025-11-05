Врачи в Подольске спасли подростка, которому оторвало часть стопы в результате ДТП

Врачи Подольской детской больницы спасли подростка, которому в результате ДТП оторвало часть стопы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили мальчика в возрасте 16 лет. В аварии подросток получил серьезное повреждение мягких тканей стопы — отрыв кожной поверхности размером 5х5 см.

Ребенка направили на операцию. В ходе нее врачи заменили лоскут на стопе кожным трансплантатом с внутренней поверхности руки пациента.

Операция длилась 4 часа и прошла успешно — трансплантат прижился, и никаких осложнений не возникло. Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Скоро его выпишут.

