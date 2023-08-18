В бассейне в Тюменской области дети отравились парами хлора

13 детей, которые находились вместе с родителями на базе отдыха, отравились парами хлора. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные прокуратуры в пятницу, 18 августа.

По информации издания, недомогание почувствовали 13 детей после купания в бассейне, причем трое (2012, 2015 и 2016 годов рождения) были госпитализированы.

Проверки по этому факту проводит СКР и прокуратура по Тюменской области. Также для осмотра бассейна на место выехали и специалисты Роспотребнадзора.