В Белгороде обвиняемый в убийстве подростка заключен под стражу

Согласно информации, которой поделилось региональное СУСК на своей странице в социальных сетях, Свердловским районным судом города Белгорода уже была избрана мера пресечения. Местного жителя заключат под стражу за изнасилование и убийство 15-летней девочки-подростка.

Известно, что нападение на ребенка произошло в поселке Разумное 4 августа. Жертва обвиняемого проходила мимо кладбища, а тот схватил и изнасиловал ее. Из-за страха, что она обратится к правоохранительным органам, мужчина решил задушить девочку.

Стоит отметить, что 42-летний мужчина ранее уже был судим. А во время допроса полностью раскаялся в произошедшем и признал вину.