Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , произошло страшное происшествие в Белгородской области, где мужчина и женщина пострадали от разрыва мин Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Обстрел произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Три артиллерийские мины разорвались рядом с жилым домом, где шли восстановительные работы.

В результате этой трагедии мужчина получил серьезные осколочные ранения грудной клетки и позвоночника, его состояние оценивается как тяжелое. Женщина также получила осколочные ранения, но ее состояние находится в пределах удовлетворительного.

Пострадавшим будут оказаны необходимая медицинская помощь и все возможные меры для восстановления их здоровья, как пообещал глава региона.