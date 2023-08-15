В Белгородской области женщина и мужчина пострадали из-за разрыва мин ВСУ
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Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», произошло страшное происшествие в Белгородской области, где мужчина и женщина пострадали от разрыва мин Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Обстрел произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Три артиллерийские мины разорвались рядом с жилым домом, где шли восстановительные работы.
В результате этой трагедии мужчина получил серьезные осколочные ранения грудной клетки и позвоночника, его состояние оценивается как тяжелое. Женщина также получила осколочные ранения, но ее состояние находится в пределах удовлетворительного.
Пострадавшим будут оказаны необходимая медицинская помощь и все возможные меры для восстановления их здоровья, как пообещал глава региона.