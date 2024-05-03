В Белом доме заявили о стремлении ввести санкции против тех, кто «угнетает СМИ»

В Белом доме заявили о том, что американский президент Джо Байден собирается ввести санкции и некие визовые запреты против тех лиц, которые в какой-то мере посягают на свободу журналистов во всем мире. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 3 мая.

По словам представителя Белого дома Карины Жан-Пьер, уже в ближайшее время Джо Байден собирается принять некие меры административного реагирование на «угнетение свободы прессы» во всем мире. Речь идет о санкциях, визовых запретах.

Также американский президент призвал освободить и всех журналистов по всему миру, в частности, обратив внимание на тех, кто задержан в России: это Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Остин Тайс.