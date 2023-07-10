В Белоруссии будут производить легкие двухмоторные самолеты при поддержке России

Белоруссия объявила о начале производства двухмоторных самолетов при поддержке России, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на главной стратегической сессии выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

Об этом пишет РИА Новости. Этот шаг позволит Белоруссии вступить в ряды стран авиапроизводителей.

Подробности о планах и характеристиках новых самолетов, которые будут производиться в Белоруссии, пока не были раскрыты. Однако заявление Головченко подчеркнуло стремление страны развивать свою собственную авиационную промышленность с поддержкой России.

Это важный шаг для Белоруссии, поскольку вступление в клуб стран-авиапроизводителей открывает новые возможности для развития отечественной авиационной промышленности, создания рабочих мест и повышения экономического потенциала страны, считают эксперты.

Ожидается, что более подробная информация о проекте производства двухмоторных самолетов в Белоруссии будет представлена в ближайшее время, включая технические характеристики, планы масштабирования производства и потенциальные рынки сбыта.