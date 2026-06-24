Звезда «Сельского детектива» Данила Якушев женился на 19-й летней возлюбленной

41-летний Данила Якушев, сыгравший в популярном сериале «Сельский детектив», официально стал мужем, пишет Teleprogramma.org. Его избранницей стала 19-летняя девушка по имени Кристина.

Отмечается, что церемония бракосочетания прошла в одном из столичных ЗАГСов. Разница в возрасте молодоженов — 21 год, их она совершенно не смущает. Данила и Кристина уверены, что их чувства сильнее любых стереотипов.

История их знакомства началась в интернете. Якушев случайно увидел девушку в уличном интервью в социальных сетях. Кристина так поразила его, что он сразу влюбился и решил написать ей.

Однако до реальной встречи прошло целых два года. Оказывается, они ходили около друг друга, так как жили в одном районе, но не знакомились. Наконец, все случилось, и их отношения начали стремительно развиваться.

При этом пара съехалась еще до того, как Кристине исполнилось 18 лет. А предложение руки и сердца Данила сделал своей возлюбленной на Алтае.

Для Данилы этот брак стал первым. Он признается, что всегда ждал ту самую, и теперь нашел ее. Кристина, в свою очередь, после церемонии взяла фамилию мужа.

Кстати, мама Данилы Ольга Якушева была в восторге от будущей невестки с самого начала. Данила показал ей то самое интервью с Кристиной сразу после того, как они начали общаться, и мама сразу одобрила выбор сына.

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