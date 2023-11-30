В Благовещенском сквере Подольска установили новогоднюю елку

В подольском Благовещенском сквере, возле скульптуры «Мирное небо» поставили новогоднюю елку. Установку провели благодаря проекту губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». На символ Нового года уже повесили игрушки и шары. В темное время суток на ней зажигаются гирлянды.

Всего в Подольске установят 35 таких елок, их высота будет составлять до 6 метров. Самые высокие из них установят в «Сквере Поколений» и на бульваре Юности.

В том, чтобы нарядить новогодние елки, помощь оказывают цветочницы Подольского комбината благоустройства. В летнее время они высаживают цветы, а сейчас показывают, как украсить елку так, чтобы все игрушки висели равномерно.