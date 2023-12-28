В Блэкпуле пожарные отправились тушить «огонь» на знаменитой башне, который оказался оранжевой тряпкой

В английском Блэкпуле шесть пожарных машин и вертолет направились тушить «пожар» на Блэкпульской башне, главной городской достопримечательности и некогда самым высоким строением в Британии, сообщает Sky News.

Спасатели отреагировали на распространившееся в соцсетях видео с пламенем на башне.

На поверку выяснилось, что никакого огня нет, а причиной паники стала оранжевая тряпка, неизвестно как оказавшаяся на башне.

Полиция арестовала одного человека по подозрению в нарушении общественного порядка. Правоохранители отказались уточнить, за что конкретно он был задержан.