В больнице Городского округа Пушкинский появится ядерно-магнитно-резонансный томограф

Московская областная больница имени профессора Розанова (Городской округ Пушкинский) в этом году активно оснащается современным оборудованием.

В настоящее время идет подготовка к приему в стационар ядерно-магнитно-резонансного томографа (ЯМРТ).

Строители капитально обновляют помещение — от подвала до крыши. По плану, пациенты должны иметь возможность сделать томографию уже в начале следующего года. Как отмечает главврач больницы Владимир Мануйлов, с помощью нового аппарата существенно улучшится диагностика заболеваний, врачи смогут с большой точностью определять ход лечения.

Добавим, что медики также получат сразу шесть рентген-аппаратов, которые будут размещены в Пушкино, Мамонтовке и Ашукино.