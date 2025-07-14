В больницу округа Шатура прибыли два новых специалиста

В поликлинике № 1 начала свою деятельность врач-психиатр Тимур Гилязов. Он получил диплом Башкирского государственного медицинского университета по направлению «педиатрия» в 2012 году, а затем прошел интернатуру на базе того же университета по специальности «психиатрия», получив высшую квалификационную категорию и соответствующую аккредитацию. До прихода в Шатурскую больницу Тимур Гилязов занимал должность заведующего отделением в Центре психического здоровья им. Ф.А. Усольцева.

«Я приехал по приглашению главного врача. В коллективе меня приняли очень тепло. Администрация больницы оказывает поддержку в решении бытовых и жилищных вопросов. Особый интерес вызвала программа «Социальная ипотека» и предложение жилья для специалистов, переезжающих в Московскую область», — поделился Тимур Гилязов.

В детской поликлинике Рошаля, входящей в состав Шатурской больницы, теперь работает Диана Абдулкеримова, новый врач-педиатр. Она завершила обучение в Волгоградском государственном медицинском университете по специальности "педиатрия» в 2022 году. В 2025 году завершилась ее ординатура на базе того же университета по направлению «эндокринология», и она имеет аккредитацию по специальности «педиатрия».

«Работа педиатра – это не только оказание медицинской помощи, но и воспитательная, психологическая поддержка. Важно обладать терпением, проявлять понимание и искреннюю любовь к детям. Умение устанавливать контакт, завоевывать доверие маленьких пациентов – залог успешной работы. Помимо этого, необходимо быть внимательным и компетентным, чтобы правильно оценивать состояние здоровья ребенка и видеть полную картину», — рассказывает врач-педиатр Диана Абдулкеримова.

Представители Шатурской больницы отметили, что для привлечения квалифицированных кадров учреждение активно участвует в государственных программах, таких как «Земский доктор» и «Социальная ипотека», посещает ярмарки вакансий и проводит встречи с выпускниками медицинских учебных заведений.