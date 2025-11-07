По информации, полученной РИА Новости от представителей российских силовых ведомств, пополнение 159-й механизированной бригады ВСУ было укомплектовано за счет лиц, не имеющих достаточной мотивации к службе или физически не способных воевать.

Сообщается, что в подразделение направили военнослужащих, уклонявшихся от выполнения обязанностей, покидавших места службы, а также людей с ограниченной годностью по здоровью и психическим состоянием.

Командовать этим формированием был назначен полковник Александр Демчук, охарактеризованный источником как участник конфликта на востоке Украины и бывший руководитель аппарата госслужбы в Николаевской областной администрации.

Ранее сообщалось о том, что на Украине мобилизуют больных туберкулезом и бездомных.