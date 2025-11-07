«В бригаду скинули дезертиров, калек и умственно отсталых». Что случилось в 159-й механизированной бригаде ВСУ?
На Украине отправляют воевать калек и умственно отсталых
По информации, полученной РИА Новости от представителей российских силовых ведомств, пополнение 159-й механизированной бригады ВСУ было укомплектовано за счет лиц, не имеющих достаточной мотивации к службе или физически не способных воевать.
Сообщается, что в подразделение направили военнослужащих, уклонявшихся от выполнения обязанностей, покидавших места службы, а также людей с ограниченной годностью по здоровью и психическим состоянием.
Командовать этим формированием был назначен полковник Александр Демчук, охарактеризованный источником как участник конфликта на востоке Украины и бывший руководитель аппарата госслужбы в Николаевской областной администрации.
Ранее сообщалось о том, что на Украине мобилизуют больных туберкулезом и бездомных.