В Британии предлагают пересмотреть Конвенцию о статусе беженца из-за наплыва нелегалов

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила о необходимости пересмотреть Конвенцию о статусе беженца 1951 года с учетом современных реалий.

В настоящее время страна должна рассмотреть прошение об убежище, вне зависимости от того, каким образом мигрант в нее добрался.

«Убежище или лучшие экономические перспективы – это не одно и то же. Убежище в первой безопасной стране на пути следования или выбор наиболее предпочтительной страны – это не одно и то же», – сказала Браверман, выступая в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.

По данным ООН, с 2014 года погибло не менее 50 тысяч мигрантов, пытавшихся нелегальным путем перебраться в Европу, в большинстве случаев – на лодках через Средиземное море.