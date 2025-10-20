В Британии предложат детям на завтрак блюда с насекомыми вместо мяса

В Великобритании обсуждается идея включения насекомых в рацион младших школьников, чтобы заменить традиционный мясной белок и приучить детей к экологически чистым источникам питания. Об этом сообщает « Царьград » со ссылкой на Daily Mail.

В Уэльсе рассматривают возможность добавления в блюда для начальных классов съедобных насекомых, таких как мучные черви и сверчки. Предлагается использовать их вместо обычного мясного фарша в популярных школьных блюдах, включая болоньезе и котлеты. По мнению исследователей, это поможет детям привыкнуть к альтернативным источникам белка и сократит нагрузку на экологию.

Критики инициативы отмечают, что регулярное употребление насекомых может вызвать аллергию и сомнения по поводу безопасности такого питания. Эксперты указывают, что хотя белок насекомых питателен, полноценное сбалансированное питание детей должно быть гарантировано.

Подобные эксперименты с насекомыми уже проходят в других странах. Например, в Финляндии начали выпускать хлеб с добавлением личинок и сверчков: один батон содержит около 70 сушеных насекомых.

