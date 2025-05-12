В Британии шестерых болгар приговорили к тюремным срокам за работу на Россию

Суд в Лондоне, расположенный в районе Олд-Бейли, вынес решение по делу о шпионаже в пользу России. Шестеро граждан Болгарии были признаны виновными и приговорены к тюремному заключению. Об этом сообщила пресс-служба полиции Лондона.

В соответствии с информацией, предоставленной в СМИ, Орлин Русев, Бизер Джамбазов, Катрин Иванова, Иван Стоянов, Ваня Габерова и Тихомир Иванчев были приговорены к лишению свободы на срок от 5 лет и 3 месяцев до 10 лет и 8 месяцев.

Иванова, Габерова и Иванчев были признаны виновными в организации шпионской деятельности. Русев, Джамбазов и Стоянов признали свою вину в шпионаже еще до начала судебного процесса.

«Группа из шести болгар, проживающих в Великобритании, была приговорена к тюремным срокам общей продолжительностью в более чем 50 лет за участие в шпионской операции по всей Европе в интересах России», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По информации, предоставленной британскими властями, осужденные занимались деятельностью, направленной, в том числе, против журналистов-расследователей. Также они планировали проведение протестных акций в Лондоне. Кроме того, они осуществляли наблюдение за военным объектом США в Германии, где, по их мнению, проходили подготовку украинские военнослужащие. В Черногории они также вели наблюдение за неким лицом, которое, по утверждению России, является иностранным агентом.

Сообщается, что Русев, который был лидером группы и получил самый большой срок, поддерживал связь с другим человеком, предположительно, связанным с российскими спецслужбами.