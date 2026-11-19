Настоятель московского храма святого Николая священник Ильяшенко перечислил пять наиболее тяжелых духовных проступков в православии, которые отдаляют человека от Бога, об этом сообщает Вечерняя Москва . По словам священнослужителя, земная жизнь является единственным временем, отведенным для исправления ошибок, поэтому забота о душе требует постоянного внимания.

Особое место в этом перечне занимает самоубийство, которое представитель церкви назвал единственным грехом, ведущим к духовной смерти и не имеющим прощения. Как пояснил священник, Божие милосердие способно покрыть самые разные деяния, но только при условии искреннего раскаяния, тогда как добровольный уход из жизни навсегда лишает человека возможности покаяться.

Вторым и третьим тяжкими прегрешениями в списке стали:

Хула на Святого Духа: она проявляется в осознанном и упорном противлении добру, очевидной истине и отрицании Божией силы.

Отречение от веры: несмотря на всю тяжесть этого шага, верующий сохраняет шанс на прощение в том случае, если он искренне раскается и вернется в лоно Церкви.

Убийство и гордость как корень пороков

Четвертым тяжким грехом священнослужитель назвал убийство, подчеркнув, что оно требует от человека особенно глубокого покаяния, тем более если преступление было совершено при отягчающих обстоятельствах.

Замыкает пятерку гордость, которую настоятель храма охарактеризовал как первоисточник всех остальных человеческих пороков. Именно гордость блокирует способность признавать собственные ошибки и мешает человеку встать на путь духовного исправления. В завершение беседы священник Ильяшенко призвал верующих беречь свою душу при жизни, не откладывая покаяние на потом.