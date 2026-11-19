Мошенники начали использовать новую схему вымогательства, инсценируя похищение человека для получения выкупа от его родственников. О способе обмана жителей предупредило Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сначала аферисты звонят потенциальной жертве, убеждают ее в смертельной опасности и под предлогом спасения заставляют уехать в другой регион и полностью отключить связь. Пока человек прячется, преступники связываются с его семьей, заявляют о похищении и требуют крупный выкуп под угрозой расправы.

В ведомстве подчеркнули, что настоящие спецслужбы никогда не требуют скрываться и прерывать общение с родными.

Специалисты советуют заранее предупредить об этой уловке детей и пожилых родственников. Если поступил звонок с угрозами и требованием выкупа, нужно немедленно прекратить разговор, попытаться дозвониться до близкого человека напрямую и обратиться в полицию.