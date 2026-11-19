Врачи Дубненской больницы спасли пациента, поступившего в критическом состоянии с тяжелой пневмонией на фоне сахарного диабета первого типа, септическим шоком и полным отказом почек. Для лечения впервые в истории медучреждения применили процедуру липополисахаридной сорбции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Мужчину доставили на скорой сразу в реанимацию, где он провел 25 суток, из них 18 дней — на аппарате искусственной вентиляции легких. Чтобы очищать кровь вместо отказавших почек, пациенту провели 10 сеансов гемодиализа и непрерывную заместительную терапию, параллельно контролируя уровень сахара.

Через специальный фильтр из крови пациента удалили вещества, вызывающие опасную воспалительную реакцию — так называемый «цитокиновый шторм».

Слаженная работа реаниматологов, нефрологов и эндокринологов позволила не только спасти мужчину, но и полностью восстановить функцию почек и самостоятельное дыхание. Спустя 40 дней после госпитализации пациента выписали домой для дальнейшего амбулаторного восстановления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в подмосковные медицинские учреждения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.