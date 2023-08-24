В Британии стартовал благотворительный сбор средств для убившей семерых младенцев медсестры

В прошедший понедельник Люси Летби получила 14 пожизненных сроков. Активисты же считают, что она невиновна, а в ее отношении допущена судебная ошибка.

Теперь они собирают деньги на пересмотр дела. Они хотят создать целую группу из общественников, ученых, экспертов и юристов, которая займется всесторонним рассмотрением различных нюансов при предстоящей апелляции. Об этом сообщило издание The Telegraph.

«Собирая средства, проводя исследования и оказывая юридическую помощь, мы стремимся обеспечить Люси Летби справедливое судебное разбирательство», - заявили активисты.

Медсестра признана виновной в семи убийствах грудных детей и в семи покушениях на убийство. По приговору суда, она не имеет права на досрочное освобождение.