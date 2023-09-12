В Бронницах откроется отремонтированный детсад

Здание 1960-го года постройки на ул. Льва Толстого, 6 за годы эксплуатации заметно обветшало и давно требовало капитальных перемен.

По плану, обновленное преобразившееся здание должны сдать в конце осени. Внутренние перегородки уже снесены, новые стены делят пространство на несколько функциональных зон: игровую, спортивную, творческую, отдыха. Идет ремонт и других помещений.

Ремонт детского сада — это шанс обновить здание, улучшить условия и создать комфортное пространство для детей. По дизайн-проекту, корпус «Радуги» будет соответствовать названию — внешние стены раскрасят в фиолетовые, кирпичные, зеленые и желтые тона. Внутри тема радуги будет продолжена: стены, дверцы шкафчиков и мебель тоже будет цвета сочного лайма, апельсина, лимона. В спальне оттенки дерева будут сочетаться со спокойным синим. Добавят уюта настенные светильники в виде облаков.

На время ремонта воспитанники «Радуги» посещают другие дошкольные учреждения городского округа.