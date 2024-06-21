В Бронницах состоится встреча с жителями по обсуждению вопросов здравоохранения

У жителей городского округа Бронницы появилась возможность обсудить возникшие вопросы по здравоохранению напрямую с главным врачом Раменской областной больницы Сергеем Викторовичем Маркитаном.

Мероприятие пройдет во вторник, 25 июня. Такая форма общения руководства учреждения с населением проводится регулярно. Встречи с жителями по определенной тематике помогают на месте ответить на волнующие вопросы горожан, а определенные ситуации взять на контроль для более детального рассмотрения.

Бронницкая городская больница входит в состав Раменской областной больницы и является основным лечебным учреждением в подмосковных Бронницах. В местной больнице и поликлинике трудятся высококвалифицированные специалисты в области здравоохранения и охраны общественного здоровья. Лечебный комплекс входит в пятерку самых крупных лечебных учреждений Подмосковья.

Сергей Маркитан трудится в системе здравоохранения более 20 лет и с особым вниманием относится к вопросам организации местной системы здравоохранения.

Жителей Бронниц будут ждать по адресу: пер.Пионерский, д.45 (конференц-зал). Мероприятие начнется в 14.00.