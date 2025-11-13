В часы пик на Пятницком шоссе устроили проверку автобусов

На Пятницком шоссе в Красногорске сотрудники ГКУ «Административно-пассажирская инспекция» Московской области и отдела Госавтоинспекции УМВД России провели совместный рейд по проверке общественного транспорта в утренние часы пик. К мероприятию присоединился заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Артур Бадретдинов.

По словам депутата, особое внимание уделили маршруту №1212К, по которому в последнее время поступило много жалоб от жителей. Проверка направлена на предотвращение нарушений и повышение безопасности пассажиров.

Во время рейда специалисты оценили интервалы движения, качество обслуживания, пассажиропоток и работу водителей. Отдельно проверили соблюдение правил безналичной оплаты проезда. На территории Подмосковья действует закон, запрещающий расчет наличными в общественном транспорте.

«Напоминаем, что с 18 июня 2022 года оплата наличными в общественном транспорте Московской области запрещена. Оплата производится только картами – «Стрелка», «Тройка», социальными картами. В ином случае штраф для пассажира составляет 2000 рублей, для водителя – 5000 рублей», – пояснила заместитель начальника западного Управления ГКУ МО «Административно-пассажирская инспекция» Светлана Захарова.

По итогам проверки сотрудники Госавтоинспекции выписали три штрафа водителям и 13 — пассажирам. Почти столько же нарушений зафиксировали представители инспекции. Итоги рейда обсудят с перевозчиками на совещании в администрации округа.