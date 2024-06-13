В Чехове в День России подняли в небо флаг размером 600 кв. м. и провели масштабный флешмоб

В небе был раскрыт флаг России размером 600 кв.м. Взлет совершили с территории аэродрома в д. Волосово под руководством старшего инструктора, начальника группы 309 центра специальной парашютной подготовки Виталия Жигалка. А в масштабном флешмобе приняли участие более 400 жителей и гостей.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин поздравил соотечественников с важным государственным праздником. Он пожелал каждому благополучия, счастья, здоровья и преисполненной любви к Родине. Праздник наполнен гордостью за Россию, которая в разные исторические моменты проявляла свою силу и стойкость.

«Этот день – повод вспомнить о подвигах наших отцов, дедов и прадедов. Сплотившись в борьбе с врагами, они всегда отважно защищали родную землю. Так было на протяжении многих веков, так происходит и сейчас, когда наши ребята сражаются с фашиствующими неонацистами», — отметил Михаил Собакин.

В честь праздника в округе прошел ряд мероприятий. Городской парк культуры и отдыха традиционно стал основной площадкой торжеств. Различные конкурсы и выступления также организовали для гостей парка «Дубки», который расположен в селе Троицкое.

В округе состоялся масштабный флешмоб. Ему предшествовало праздничное шествие. Участники военно-патриотического клуба «Цитадель», члены молодежного парламента, чеховского клуба волонтеров и участники трудовых бригад с гордостью пронесли флаги России. Также они раздавали триколоры.

Конечной точкой шествия стал Городской парк культуры и отдыха, где и состоялся флешмоб. Под аккомпанемент духового оркестра «Серебряные трубы» участники растянули Флаг России. Люди воссоединились воедино во время исполнения гимна. В мероприятии приняли участие депутаты Совета депутатов г.о. Чехов и Местное отделение партии «Единая Россия».

Не менее зрелищно прошло представление на аэродроме в деревне Волосово, в котором приняли участие представители российского клуба ДОСААФ.

«В честь праздника спортсмены клуба растянули в небе флаги России, ДОСААФ, ВДВ, Росгвардии, ВВС, городов Москвы, Чехова, Донецкой и Луганской народных республик, которые теперь тоже являются частью нашей большой России», — рассказал Глава Собакин.

Администрация округа совместно с руководителем Московского городского аэроклуба ДОСААФ Сусанной Фириджановой вручила награды инструкторам учебно-спортивного Центра.

Дебютный прыжок совершили члены Енакиевского государственного авиационно-технического спортивного Клуба ДНР. Предварительно они прошли курс по БПЛА и парашютной подготовке. На аэродроме в деревне Волосово за текущий год юнармейцами и членами военно-патриотических отрядов Москвы, Подмосковья и многих других регионов уже было совершено около 10 тысяч прыжков.

Гости праздника увидели показательные выступления спортсменов-парашютистов Московского городского аэроклуба, выступления ведущих военно-патриотических десантных клубов России и турнир по современному мечевому бою. Здесь же прошел окружной этап по спортивному метанию ножа.

В завершении дня творческие коллективы округа презентовали гостям мероприятия концертные номера.