В Челябинске началась драка между врачами медпомощи и родственниками пациента

Как пишет URA.RU , на данный момент удалось установить всех участников потасовки. Сейчас проводятся все необходимые «мероприятия по прояснению детальной картины произошедшего».

Стало известно, что в Челябинске двадцатого ноября случился необычный инцидент. Сообщается, что родственники пациента подрались с врачами скорой помощи. Родные мужчины говорят о том, что он несколько дней мучился из-за головной боли, а также высокого давления. Несмотря на это, мужчина вызвал медиков скорой из-за травмы.

Врачи оказали ему необходимую помощь и собирались везти пациента в травматологию. Но они заподозрили мужчину в употреблении алкоголя или других веществ. После на адрес, по вызову первой бригады скорой помощи, приехали медики из второй. Затем между родными и врачами произошла драка.

Однако, мужчина все же попал в больницу, только при помощи уже третьей бригады скорой медпомощи. На данный момент пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что челябинским феминисткам отказали в проведении пикета против антиабортных инициатив властей.