В Челябинске задержаны мигранты, избившие бойцов СВО и их жен в Новый год

Инцидент произошел в Советском районе Челябинска аккурат в новогоднюю ночь и уже вызвал широкий общественный резонанс.

Будучи сильно навеселе иностранные специалисты на замечание военнослужащих, попросивших мужчин вести себя потише, набросились на россиян с кулаками. При этом, оскорбления сыпались не только в адрес военных, но и находившихся рядом с ними их жен.

Завязалась потасовка. У группы мигрантов оказались при себе бита и газовый баллончик, которые они и применили. В результате, российские военнослужащие получили серьезные травмы и ожоги глаз.

Сегодня всю преступную троицу агрессоров задержали по месту проживания бойцы спецслужб. Всем хулиганам по 17-18 лет. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, в отношении задержанных возбуждено уголовное производство. Решается вопрос о заключении их в сизо на время следствия.