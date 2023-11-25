В Челябинской области мать погибших при пожаре детей распивала спиртное на момент происшествия

Стало известно, что жительница Челябинской области оставила маленьких детей одних и ушла к соседу. Там одинокая женщина распивала алкогольные напитки. Об этом пишет URA.RU .

Сообщается, что челябинка с двумя детьми снимала комнату. Ночью несовершеннолетние остались одни, поскольку их мать ушла к соседу распивать спиртное. В десять часов утра другой сосед почуял запах дыма. Он выбил дверь, за которой обнаружил горящий диван, а также тела трехлетнего мальчика и двухлетней девочки. Уточняется, что семья состояла на учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации.

Согласно одной из версий, несчастный случай произошел по причине детской шалости. К слову, пожар возник в одном из домов поселка Мирный, который находится в Сосновском районе. Причины возгорания в двухэтажном здании выясняются.