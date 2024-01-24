В «Черноголовской СОШ» прошла интерактивная игра «Домовой» по системе организации ЖКХ

Школьникам «Черноголовской СОШ» в игровой форме рассказали, что такое система ЖКХ, как формируется размер платы за коммунальные ресурсы, а также как рассчитывается плата за жилищные услуги.

Учащиеся — это будущие собственники частных секторов и квартир многоэтажных домов, поэтому стоит с раннего возраста обучать ребят рациональному использованию ресурсов и объяснять важность своевременной оплаты.

Узнать о своих правах и обязанностях школьники смогли в рамках обучающей игры «Домовой», которую провели представители местного отделения партии «Единая Россия» и ресурсоснабжающей организации МУП «УЭ». Кроме теоретических знаний, учащиеся СОШ получили практические навыки. Им было предложено рассчитать плату. В конце каждый сделал вывод, что необходимо экономно использовать природные ресурсы.

Куратор проекта Михаил Трубочкин отметил, что экономия ресурсов — это не только забота об окружающей среде, но и сохранение собственных денежных средств.

«Уровень комфортности проживания черноголовцев на сегодняшний день тесно связан с повышением правовой грамотности, и это — одна из целей нашего проекта „Эффективное ЖКХ, — сказал Михаил Трубочкин, куратор проекта. — Каждый житель должен уметь общаться на одном языке с ресурсопоставляющими организациями, управляющими компаниями. Интерактивная игра поможет в этом. Полученные в ходе игры знания помогут не только сохранять собственные средства, но и положительно влиять на экологию нашего города“.

Председатель местного Совета сторонников Алексей Володько отметил, насколько активно ребята принимали участие в игре.