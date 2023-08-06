В черте Белова мужчина попал под грузовой поезд

Как пишет издание «Vse42.ru» , мужчина, родившийся в 1990-м году, попал под поезд в воскресенье, шестого августа.

Согласно предварительным данным, полученным от пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в 2 часа дня.

Стало известно о тревожном случае, произошедшем на железнодорожных путях. По ним, примерно в 14 часов, проходил грузовой поезд. Ранее он следовал без происшествий, однако в этот раз на путях оказался мужчина.

Все произошло между двумя железнодорожными станциями: Мереть Западно-Сибирской и Белово. Сообщается, что пострадавшего госпитализировали с полученными травмами. На данный момент выясняются все обстоятельства, ставшие причиной несчастного случая.